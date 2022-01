In der US-Hauptstadt fielen am Montag 23 Zentimeter Schnee. Der Busverkehr in Washington wurde eingestellt. Schulen, Bundesbehörden und Corona-Testzentren blieben geschlossen. Im Nachbarstaat Virginia fiel in 340.000 Haushalten der Strom aus, in Maryland waren 67.000 Haushalte von Stromausfällen betroffen. Bäume kippten unter der Schneelast um und stürzten auf Stromleitungen.