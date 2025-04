Stromausfall trifft große Teile von Spanien und Portugal

In Spanien und Portugal gibt es einen größeren Stromausfall. "Pläne zur Wiederherstellung der Stromversorgung" seien in die Wege geleitet worden, hieß es vom spanischen Stromnetzbetreiber Red Eléctrica. Nach der Ursache werde gesucht.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Medien: Flughäfen und Metro-Netze betroffen

Laut spanischer Medien stand unter anderem die Metro in Valencia still. Auch das U-Bahn-Netz in Barcelona ist demnach betroffen. Fahrgäste seien in U-Bahn-Waggons eingesperrt. Auch der Betrieb der Flughäfen in Lissabon und Madrid ist demnach stark eingeschränkt. Krankenhäuser liefen über Notfallaggregate, Ampeln seien ausgefallen. Das spanische Stromnetz-Überwachungsunternehmen E-Redes erklärte, man arbeite daran, die Verbindung schrittweise wiederherzustellen.