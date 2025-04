Ursache für Blackout: Was Spaniens Stromnetz so anfällig macht

Das spanische Stromnetz habe in nur fünf Sekunden 15 Gigawatt verloren, was 60 Prozent des nationalen Bedarfs entspricht, erklärte Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez . Noch ist unklar, was genau der Grund für den Abfall ist. Am Montag machten in sozialen Medien Gerüchte die Runde, dass ein Hackerangriff verantwortlich gewesen sein könnte. Am Dienstag schloss der spanische Stromnetzbetreiber REE einen Cyberangriff nach vorläufigen Erkenntnissen aus. Die Justiz ermittelt dennoch in alle Richtungen.