Steckt Sabotage dahinter?:Stromausfall in Cannes - Festival läuft weiter

Warten am Bahnhof: Cannes ist von einem größeren Stromausfall betroffen

Vor der großen Abschlussgala beim Filmfestival in Cannes ist die französische Riviera von Stromausfällen betroffen. Die Behörde für die Region Alpes-Maritimes sprach von einer "großen Panne" bei der Versorgung im Westen des Départements. Nach Angaben des Stromversorgers RTE waren 160.000 Haushalte in der Stadt und in den umliegenden Gemeinden betroffen.