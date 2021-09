Die teuerste Stadt bleibt demnach München, am günstigsten wohnen Studierende in Magdeburg. Laut dem Report kostet im Jahr 2021 eine 30 Quadratmeter große studentische Musterwohnung in München 802 Euro warm, ein 20 Quadratmeter großes hypothetisches WG-Zimmer 554 Euro. Studierende zahlen in Magdeburg eine Warmmiete von 289 Euro für eine Wohnung und 204 Euro für ein Zimmer.