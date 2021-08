Die Atlantikströmung, zu er auch der Golfstrom gehört, verändert sich - mit möglichen Auswirkungen auf das Klima.

Quelle: Reuters

Eine wichtige Atlantik-Strömung, zu der auch der Golfstrom gehört, nähert sich offenbar einer kritischen Schwelle. Die Atlantische Umwälzströmung, die für den Austausch warmer und kalter Wassermassen in dem Ozean verantwortlich ist und so auch das Klima in Europa beeinflusst, hat möglicherweise an Stabilität verloren. Das schreibt Niklas Boers vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung im "Nature Climate Change".