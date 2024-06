Studie: Fast jeder zweite junge Mensch fühlt sich einsam

Einsamkeit ist einer Umfrage zufolge unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen weit verbreitet. Fast die Hälfte der 16- bis 30-Jährigen (46 Prozent) gibt an, moderat oder stark einsam zu sein, wie eine am Montag in Gütersloh veröffentlichte Umfrage im Auftrag der Bertelsmann Stiftung ergab.