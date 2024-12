Studie: Junge Menschen in Europa fühlen sich einsam

Mehr als die Hälfte der jungen Menschen in Europa fühlt sich einer neuen Umfrage für die Bertelsmann-Stiftung zufolge einsam. 57 Prozent der 18- bis 35-Jährigen berichten von moderater bis starker Einsamkeit, erklärte die Stiftung am Montag in Gütersloh.

In Deutschland waren es 51 Prozent und damit etwas weniger. Am höchsten war die Quote in Frankreich mit 63 Prozent.