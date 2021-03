In Fernsehen und Internet sehen Kinder in Deutschland laut einer wissenschaftlichen Studie pro Tag durchschnittlich 15 Werbespots und -anzeigen für ungesunde Lebensmittel. Das geht aus einer am Donnerstag vorgestellten Untersuchung der Hamburger Universität für die Krankenkasse AOK und die Deutsche Allianz Nichtübertragbare Krankheiten (Dank) hervor.