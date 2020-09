Ein Motorrad liegt nach einem Unfall auf der Straße. Archivbild

Quelle: David Young/dpa

Männliche Fahrer sind Forschern zufolge im Straßenverkehr eine deutlich größere Gefahr für andere als Frauen. Die Experten analysierten britische Daten zu tödlichen Unfällen aus den Jahren 2005 bis 2015. Besonders groß war der Unterschied bei Motorradfahrern: Männer waren an zehnmal so vielen Todesfällen durch Unfälle beteiligt wie Frauen - auf die gefahrenen Kilometer bezogen.



Bei Autos und Transportern war das Risiko durch Männer doppelt so hoch, die wenigsten Unterschiede gab es bei Busfahrerinnen und -fahrern. Das schreiben die Forscher um Rachel Aldred von der University of Westminster in London (Großbritannien) im Fachmagazin "Injury Prevention".