Das liege vor allem an der Komplexität der Abläufe: Während etwa die Plastiktüte lange Zeit an der Oberfläche treibt, sinken andere Plastikteile schneller. Manche werden von Meeresorganismen aufgenommen oder zerfallen in kleine Teile. Hinzu kommen Wind, Wellen und Strömungen, die das Plastik über weite Strecken treiben.