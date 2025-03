Australien: Sturm "Alfred" richtet Verwüstungen an

Flüsse über Ufer getreten - Stromleitungen zerstört

Mann wird von Fluten mitgerissen und stirbt

In der Stadt Hervey Bay in Queensland fielen innerhalb weniger Stunden 23 Zentimeter Regen, wodurch Häuser geflutet wurden. Die Leiche eines 61-Jährigen wurde gefunden. Tags zuvor war sein Auto von einer Brücke in einen Fluss in New South Wales gespült worden war. Er floh aus dem Fahrzeug und versuchte vergeblich, sich an einem Baum im Fluss festzuhalten, wurde nach Polizeiangaben jedoch von den Fluten mitgerissen.