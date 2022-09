Am Montag entschied die Nasa nun auch, die Rakete mit der "Orion"-Kapsel an der Spitze von ihrer derzeitigen Position am Launchpad zurück in den Hangar zu verlegen, wie die US-Raumfahrtbehörde per Twitter mitteilte. Die Verlegung solle in der Nacht zum Dienstag starten - dies geschehe zum Schutz der Angestellten und der Ausrüstung.