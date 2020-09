In der Nacht werde der Sturm dann Richtung Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen ziehen und bis zum frühen Morgen München erreichen. "Natürlich gibt es da noch Unsicherheiten im Verlauf, aber die Wettermodelle sind sich einig, dass der Sturm Deutschland flächendeckend betreffen wird", sagt Horneffer. In den Mittelgebirgen, zum Beispiel am Brocken im Harz könnten Geschwindigkeiten bis zu 200 Stundenkilometern erreicht werden.