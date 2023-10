Am Samstag begannen in den betroffenen Städten und Gemeinden von Flensburg bis Lübeck und Rügen die Aufräumarbeiten. Zuvor sanken die Wasserstände am Samstagmorgen mit Ablaufen des Sturms überall deutlich. In Flensburg erreichte der Pegelstand in der Nacht 2,27 Meter über dem Normalwert - ähnlich hoch stieg der Pegel zuletzt im Jahr 1904.