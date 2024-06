Insgesamt 93 Passagiere und sechs Crew-Mitglieder sind am Stuttgarter Flughafen in Baden-Württemberg wegen eines technischen Defekts aus einem Airbus A319 evakuiert worden. Ein Rauchmelder hatte am Samstagabend während des Boardings angeschlagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.