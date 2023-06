... hat an der Hochschule Merseburg die Professur für Sexualwissenschaft und sexuelle Bildung inne. Voß leitete und leitet zahlreiche Forschungsprojekte (u.a. die vom BMBF geförderten Projekte "Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Traumatisierung" und "SeBiLe - Sexuelle Bildung für das Lehramt" sowie das EU-Projekt "TRASE - Training in Sexual Education for People with Disabilities").



Regional und bundesweit bringt sich Voß in die Fortentwicklung von Strukturen zur Prävention von sexualisierter Gewalt und zur Förderung Sexueller Bildung ein.

Bildquelle: Christian Auspurg, Hochschule Merseburg