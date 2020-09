Jahrhundertflut überschwemmt den Sudan

Übergriffe von Milizen und regionale Konflikte zwangen und zwingen immer wieder Menschen zur Flucht. Mit insgesamt rund 2,1 Millionen Binnenvertriebenen belegt der Sudan im weltweiten Vergleich einen der vorderen Ränge. 2011 spaltete sich der christlich dominierte Südsudan vom muslimisch geprägten Norden des Landes ab.



Nach dem Sturz von Langzeitpräsident Omar al-Baschir im April 2019 sehen Beobachter leichte Verbesserungen der Menschenrechtslage. So kündigte die Übergangsregierung im Februar 2020 an, al-Baschir an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag auszuliefern. Dem ehemaligen Staatschef werden Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Allein in Darfur sollen unter seiner Verantwortung 300.000 Menschen getötet worden sein.