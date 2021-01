Am Freitag war in Genena Gewalt ausgebrochen, als ein arabischer Mann auf einem Markt im Lager Krinding für Binnenvertriebene erstochen wurde. Am Samstag attackierten Hinterbliebene des Toten denn das Lager und brannten die meisten Häuser darin nieder, wie die Nachrichtenagentur AP von einer Hilfsorganisation erfuhr.