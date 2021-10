Wasser, dass dem Fluss Paraná, der durch die südamerikanischen Staaten Brasilien, Argentinien und Paraguay fließt, fehlt und nun für einen historischen Tiefstand sorgt. Zwar gibt es in der Region immer wieder mal Dürren, so schlimm wie in diesem Jahr war es aber seit 1944 nicht mehr. Es scheint an manchen Orten, als würde dem Fluss das Wasser ausgehen.