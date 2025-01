Flugzeugunglück in Südkorea: Vogelfedern und -blut gefunden

Bei den Ermittlungen zu dem schweren Flugzeugunglück in Südkorea Ende Dezember mit 179 Toten sind einer vorläufigen Untersuchung zufolge Vogelfedern und Blutspuren in beiden Triebwerken gefunden worden. Eine DNA-Analyse habe ergeben, dass die Federn und das Blut von Gluckenten stammten, hieß es in dem am Montag veröffentlichten sechsseitigen Unfalluntersuchungsbericht.