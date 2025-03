Waldbrände in Südkorea: mindestens vier Tote

Die Feuer begannen bereits am Freitag im Landkreis Sancheong, etwa 250 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Seoul. Nach Angaben der Behörden haben trockene Winde und eine anhaltende Dürre die Waldbrände begünstigt. Nach Angaben der koreanischen Forstbehörde wurden allein am Samstag 16 Waldbrände in mehreren Regionen gemeldet.