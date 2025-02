Super Bowl: So lief die Halbzeitshow mit Kendrick Lamar

Kendrick Lamar sorgte für Jubel bei der Halbzeitshow des Super Bowls. Quelle: ap

Rapper Kendrick Lamar hat mit seiner Halbzeitshow beim Super Bowl in den USA als erster Hip-Hop-Solokünstler ein Millionenpublikum begeistert. Knapp 13 Minuten dauerte die Show des Rappers in der Halbzeit des Finales der Nordamerikanischen Footballliga NFL zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles.

Unterbrochen wurde Kendrick Lamars Medley aus seinen Hits wie "Humble.", "DNA." oder "Squabble Up" immer wieder von Schauspieler Samuel L. Jackson, der die Show verkleidet als die amerikanische Figur Uncle Sam unentwegt kommentierte.

"Zu laut, zu rücksichtslos, zu ghetto", bezeichnete Uncle Sam etwa die rot, weiß und blau gekleideten Tänzer. Sängerin SZA kam für die Performance der gemeinsamen Hits "Luther" und "All the Stars" zu Lamar auf die Bühne. "Das ist es, was Amerika will - nett und ruhig", urteilte Samuel L. Jackson als Uncle Sam.

Diss-Track gegen Rapper Drake im Programm

Unklar war zuvor, ob Lamar seinen mit fünf Grammys ausgezeichneten Diss-Track "Not Like Us" spielen würde, der sich gegen seinen Rap-Kollegen Drake richtet. Lamar erhebt in seinem Text schwere Anschuldigungen gegen Drake, der die Universal Music Group wegen Verleumdung verklagte.

Super Bowl 59 in New Orleans Bereits zum elften Mal war New Orleans der Austragungsort des großen NFL-Finales. Die 59. Auflage zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles stieg im Superdome. Quelle: imago

Dies könnte sich durch die Halbzeitshow nun noch einmal verkomplizieren, denn Lamar gab dem Track die große Super-Bowl-Bühne, strich allerdings das Wort "Pädophile" aus dem Text.

Für einen nicht inszenierten Moment bei der Halbzeitshow sorgte ein Mitglied der Tanzformation, das von der Polizei festgenommen wurde. Die Person hatte zum Ende der Show von Lamar kombinierte Flaggen der Palästinensergebiete und des Sudans gezeigt.

Mehr als 100 Millionen Zuschauer allein in den USA

Der Auftritt beim Super Bowl gilt als größte Showbühne des Jahres. Mit mehr als 100 Millionen Zuschauern allein in den USA sind die kurzen, aber oft bombastischen Aufführungen in der Halbzeit meist sogar beliebter als das eigentliche Spiel und haben sich längst zu ihrem eigenen Kulturphänomen entwickelt.

In der Vergangenheit traten dort bereits Superstars wie Michael Jackson, Beyoncé, Prince und Lady Gaga auf. Einige Shows gingen aus verschiedenen Gründen in die Geschichte ein - sei es Janet Jacksons und Justin Timberlakes kontroverser "Nipplegate"-Moment 2004 oder Whitney Houstons legendäre Interpretation der US-Nationalhymne 1991, die bis heute als eine der besten aller Zeiten gilt.

Jubel und Buhrufe für Taylor Swift

"Rap-Musik ist immer noch das einflussreichste Genre, das es gibt", sagte Lamar in einer Erklärung im September, als er als Halbzeitkünstler für 2025 angekündigt wurde. "Und ich werde dort sein, um die Welt daran zu erinnern, warum."

Ungewollt für Aufruhr sorgte beim Super Bowl Taylor Swift , die ihren Freund, Kansas-Star Travis Kelce, auf der Tribüne unterstützte. Wie US-Präsident Donald Trump , der ebenfalls im Stadion war, wurde sie mit einer Mischung aus Jubel und Buhrufen bedacht. Die Fans der Eagles waren klar in der Überzahl.

