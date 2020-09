Es sind die Tochter und der Sohn des Besitzers der Kansas City Chiefs, Lamar Hunt, und viele andere Kinder in den USA, die in den 1960ern gerne einen schwarzen Gummiball springen lassen. Ohne es zu wissen, tragen sie damit zu einem spontanen Einfall bei, der den Namen des wohl bekanntesten Football-Matchs geprägt haben soll, zumindest lautet so die Legende. "Wenn man ihn auf der Straße hüpfen ließ, flog er so hoch wie die Häuser," erinnert sich Hunt 1998 in einem Interview. Ein einfaches Spielzeug, ein Flummi, in etwa so groß wie ein Golfball.