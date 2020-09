Der Hail-Mary-Pass ist ein extrem langer Wurf der Offensive, der eigentlich wenig Chancen auf Erfolg hat. Er wird daher fast immer als letztes Mittel zum Aufholen eines Rückstandes gegen Ende des Spiels eingesetzt.



Bekannt wurde dieser Spielzug durch einen Quarterback der Dallas Cowboys. Er warf so einen Pass in einem Playoff-Spiel gegen die Minnesota Vikings. Danach sagte er: "I closed my eyes and said a Hail Mary", was übersetzt ins Deutsche heißt: "Ich schloss meine Augen und betete ein Ave Maria."