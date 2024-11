Supermond stört Sternschnuppen-Beobachter am Wochenende

An diesem Wochenende wird ein Himmelsspektakel von einem anderen überstrahlt. Durch den besonders erdnahen Supermond wird der Höhepunkt des Leoniden-Meteorschauers diesmal nicht ganz so gut zu sehen sein.

Wer in den frühen Morgenstunden nach oben schaue, wenn der Mond tiefer am Himmel stehe, habe noch am ehesten die Chance, einige Sternschnuppen zu sehen, sagte Shyam Balaji vom Londoner King's College am Donnerstag.