Die bewohnbare Zone, in der flüssiges Wasser möglich wäre, liegt immer sehr nah an den leuchtschwachen Zwergen: Dadurch wiederum sind die Supererden auch dort in der Rotation gefangen und zeigen stets die gleiche Seite zum Stern. Was wir von Gliese 486b lernen, wird entscheiden, wo und wie wir in Zukunft nach Leben im All suchen.