Sylts Ex-Bürgermeister Nikolas Häckel mit 50 gestorben

Bericht: Polizei leitet Todesermittlungsverfahren ein

Einem Bericht des "Hamburger Abendblatts" zufolge war Häckel Ende Oktober in einer Wohnung in Hamburg kollabiert und in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort starb er dem Bericht zufolge Ende vergangener Woche.