Ermittlungen nach Tod von Sylter Ex-Bürgermeister Häckel

Keine Angaben zu Ermittlungen und Todesursache Häckels

Einem früheren Bericht des "Hamburger Abendblatts" zufolge war Häckel Ende Oktober in einer Wohnung in Hamburg kollabiert und in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort starb der 50-Jährige dem Bericht zufolge kurze Zeit später. Auch zur Todesursache wollte die Staatsanwaltschaft keine Angaben machen.