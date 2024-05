Sylt: Warum eine Rangerin Schaf und Robbe schützen muss

Jedes Jahr reißen frei laufende Hunde bis zu zehn Schafe am Lister Ellenbogen.

Hundebisse oder unvorsichtige Touristen auf Fotojagd: Im Naturschutzgebiet Lister Ellenbogen sind der Mensch und sein bester Freund häufig Störfaktoren. Besonders im Sommer zieht es massenweise Urlauber in die eindrucksvolle Dünenlandschaft im Norden der Insel. Dann sorgt Rangerin Stella Kinne für die Sicherheit von Seehunden, Robben, Schafen, Vögeln und Kreuzkröten.

Freilaufende Hunde ein Problem für Sylter Schafe

Durch den stürmischen Winter wurde in Sylt viel Sand von der Küste abgetragen. Um die Küste weiterhin zu stärken, muss Sand aufgeschüttet werden. Auf den Ostfriesischen Inseln ist der Badestrand teilweise komplett weg.

"Ich versuche, immer draußen zu sein - an Feiertagen, wenn besonders viele Menschen hier unterwegs sind, fahre ich am Strand entlang, um Hundebesitzer abzufangen", sagt die Rangerin, die bei ihren Touren mit ihrem Ranger-Gefährt, auf dem Rad oder zu Fuß unterwegs ist. Jedes Jahr reißen frei laufende Hunde im geschützten Areal am Lister Ellenbogen bis zu zehn Schafe.