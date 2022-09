Synodaler Weg : Kann die katholische Kirche Reform?

Dass nicht alle im Vatikan so denken, machte vor wenigen Tagen Kurienkardinal Mario Grech deutlich. Er organisiert für Papst Franziskus aktuell auf Weltebene einen Prozess, bei dem es um Strukturfragen einer synodaleren Kirche geht. Grech äußerte in einem Interview zwar Kritik an der Kommunikation zwischen der Kirche in Deutschland und dem Vatikan. Zugleich betonte er aber, er vertraue den Bischöfen, "dass sie wissen, was sie tun".