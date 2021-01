... ist promovierter Politikwissenschaftler und seit Januar 2020 Programmkoordinator für Nordwestsyrien bei der Welthungerhilfe. Die Hilfsorganisation mit Sitz in Bonn hat seit ihrer Gründung im Jahr 1962 etwa 10.000 Hilfsprojekte in 70 Ländern Afrikas, Lateinamerikas und Asiens durchgeführt. In Nordwestsyrien leben insgesamt etwa 2,7 Millionen Binnenflüchtlinge; circa 1,8 Millionen sind in gemieteten Wohnungen oder bei Familienangehörigen untergekommen. Eine Million Menschen sind allein seit Dezember 2019 aufgrund von Kämpfen in diese Region geflüchtet.

Bildquelle: privat