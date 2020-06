Die Bundesanwaltschaft hat einen syrischen Arzt wegen des Verdachts von Folterungen festnehmen lassen. Er soll 2011 im Gefängnis des syrischen Militärgeheimdienstes in der Stadt Homs einen Gefangenen mit einem Plastikrohr geschlagen und den am Boden liegenden Mann getreten haben.



Das Opfer sei später gestorben, die Todesursache sei aber unklar, teilte die Anklagebehörde mit. Die Festnahme erfolgte durch Beamte des Bundeskriminalamts am Freitagabend in Hessen. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.