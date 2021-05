Nora Fingscheidt: Ich glaube, das hat halb autobiografische Züge. Ich war nicht so ein extremes Kind wie Benni und bin auch in einem sicheren Umfeld aufgewachsen. Aber ich kann mich erinnern, dass ich definitiv zu viel Energie hatte und dass ich Erwachsenen auf die Nerven gegangen bin und gar nicht so ein niedliches Mädchen war. Mit den ganzen schönen Prinzessinnen aus den Märchen konnte ich mich nicht so identifizieren. Daher hat mir das so ein bisschen gefehlt in der Darstellung von Kindheit und von Mädchen.