Die deutschlandweiten Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes liefern gut 75 Prozent aller Blutkonserven in Deutschland. Die übrigen 25 Prozent werden unter anderem in Unikliniken, Privatkliniken und Transplantationszentren gespendet. Das DRK ist dabei der einzige Dienst, der direkt zur Blutspende vor Ort aufruft und in der Breite Deutschlands zu finden ist. Jährlich kommen so rund 43.000 Termine in beispielsweise Universitäten, Schulen, Städten und Unternehmen zustande. Seit 1953 veranstaltet das DRK Blutspende-Aktionen deutschlandweit.



Wer zur Blutspende geht, muss einen ausführlichen Fragebogen ausfüllen. Da der Blutspendedienst auf ein vertrauensvolles Verhältnis mit dem Spender angewiesen ist, ist der Fragebogen sehr intim.

Bildquelle: picture alliance / dpa