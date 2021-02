Über Social Media schrieb Bonaventure Menschen in seiner Heimat an und bat sie um gängige Sätze in ihrer Regionalsprache. Die Software baute daraus einen ganzen Sprachbaukasten, der mit hoher Präzision selbst Redewendungen übersetzt. Noch ist das Programm nicht auf dem Markt, denn Bonaventure will, dass es weiterhin kostenfrei zugänglich bleibt. Die Freischaltung auf einem Server ist der nächste Schritt.