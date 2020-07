Im klassischen Bergbau unter Tage, also tief unter der Oberfläche, haben in den Anfangsjahren Bergleute stets Kanarienvögel in kleinen Käfigen mit in die Tiefe genommen. Wenn die Vögelchen von der Stange kippten, war das für die Kumpel ein Alarmsignal: Achtung da entwickeln sich Gase. Es musste also irgendwo brennen.