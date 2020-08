Unter dem Motto "Alle Dörfer bleiben! Jetzt erst recht!" haben im rheinischen Erkelenz Aktivisten gegen den Tagebau Garzweiler protestiert. An der Kundgebung beteiligten sich nach unterschiedlichen Schätzungen zwischen 1.000 und 3.000 Menschen. Sie bildeten nach Angaben der Veranstalter zum Auftakt einen schützenden Ring um das Dorf Lützerath, das der Kohlekonzern RWE noch in diesem Jahr abreißen will, wie die Organisatoren am Sonntag mitteilten.