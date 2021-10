Nach Anhörungen in Manila, London und New York befand die Kommission 2019, dass die 47 "Carbon Majors" rechtlich mit für Menschenrechtsverletzungen in Zusammenhang mit der Klimakrise verantwortlich gemacht werden könnten. Damit habe erstmals ein Menschenrechtsgremium so entschieden und auf diese Weise ein "Leuchtfeuer der Hoffnung" erzeugt, urteilte Amnesty International.