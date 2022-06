"Das Versorgungsproblem, über das niemand spricht." So bezeichnete das "Time Magazine" Anfang Juni den Mangel an Tampons in den USA und löste damit große Diskussionen aus. Denn gerade erst hatte sich die Versorgungskrise um das fehlende Baby-Milchpulver in den Supermärkten gelegt, da stehen Verbraucher vor den nächsten leeren Regalen - auch in Washington D.C., wie die 19-jährige Anna erzählt.