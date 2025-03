Schiffsunglück in der Nordsee: Tanker und Frachtschiff kollidiert

In der Nordsee sind ein Öltanker und ein Frachtschiff zusammengestoßen. Das Unglück ereignete sich vor der Küste der nordostenglischen Grafschaft Yorkshire, bislang seien 32 Verletzte an Land gebracht worden, teilte der Leiter der Hafenbehörde von Grimsby East, Martyn Boyers, am Montag mit. Krankenwagen stünden am Kai bereit, um sich um die Verletzten zu kümmern.