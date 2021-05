Pokémonkarten sammeln ist in den USA zu ein beliebter Zeitvertreib - doch womöglich gibt es Sicherheitsbedenken: Nachdem ein Kunde angegriffen wurde, hat der Einzelhandelsriese Target den Verkauf der Karten im Laden ausgesetzt. "Die Sicherheit unserer Gäste und unserer Belegschaft ist unsere oberste Priorität", so die Kette, die mehr als 1.800 Kaufhäuser in den USA betreibt.