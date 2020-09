Blue 15 und Green 7 sind die Bezeichnungen, die gerade die Tattoobranche in Alarmbereitschaft versetzen. Es sind die Namen für zwei Farbpigmente, die die EU-Kommission am liebsten verbieten möchte. Grund: gesundheitliche Bedenken. Zuvor hatte die Europäische Chemikalienagentur ECHA die Empfehlung zum Verbot ausgesprochen - weil eben beide Pigmente bereits für die Kosmetikindustrie verboten seien. Und was nicht auf der Haut verwendet werden darf, soll auch nicht unter die Haut. So die Argumentation der ECHA. Im Raum steht eine Übergangsfrist von zwei Jahren.