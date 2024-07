Doch keine Tötungen?:Neue Hoffnung für Tauben in Limburg

Vielleicht gibt es doch noch eine Rettung für Tauben in Limburg.

Die Bevölkerung im hessische Limburg will die Tauben in der Stadt loswerden. Bundesweit hat ein Bürgerentscheid für das Töten von Tieren für Aufmerksamkeit gesorgt - jetzt gibt es ein Angebot, Limburger Tauben andernorts weiterleben zu lassen, wie die Stadt am Montag mitteilte. 200 Tauben sollen demnach von der österreichischen Tierschutz-Initiative Gut Aiderbichl aus Limburg abgeholt werden.