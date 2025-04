Das hessische Landwirtschaftsministerium hat überraschend einen Erlass aufgehoben, der Tauben bisher unter keinen gesonderten Schutz gestellt hat. Im Kern geht es um die Frage: Wie werden Stadttauben in Hessen kategorisiert und unter welche Vorschriften fallen sie? Die Tiere seien nun also wieder Wildtiere im Sinne der Bundesartenschutzverordnung, was eine Tötung ohne Sondergenehmigung womöglich ausschließt.