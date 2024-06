Auszeichnung: "Tauversicht" schönstes Wort auf Platt 2024

Liebste Redensart 2024 wurde "Wecker rieden will, de möt ierst rup up 't Pierd" - auf Hochdeutsch: Wer reiten will, der muss erstmal auf's Pferd raufkommen - wie der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern und das Fritz-Reuter-Literaturmuseum Stavenhagen am Samstag mitteilten.