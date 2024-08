Taylor Swift: US-Star setzt Tour in London fort

Nach den Konzertabsagen in Österreich wegen Terrorgefahr will US-Musikerin Taylor Swift i hre Tournee in London fortsetzen. Im Wembley-Stadion sind in den nächsten Tagen fünf Konzerte geplant, der erste Auftritt steht am Donnerstagabend an. Vergangene Woche wurden drei Auftritte des Popstars in Wien abgesagt, weil Islamisten einen Terroranschlag geplant haben sollen.