Nach Seminar an der Uni Basel : Volkshochschule bietet Taylor-Swift-Kurs an

08.06.2024 | 11:28 |

Was macht Taylor Swifts Musik einzigartig? Mit dieser Frage hat sich ein Dozent an der Uni Basel beschäftigt. Weil der Kurs so beliebt war, kommt er nun in die Volkshochschule.