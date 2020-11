Mit Blick auf die Lage in den Krankenhäusern bezeichnete der Krankenkassenchef Baas diese als angespannt aber als "derzeit nicht am Limit". "Nicht Betten oder Geräte sind das Problem, sondern fehlendes Personal", betonte er. In den vergangenen Jahrzehnten sei die Zahl der Ärztinnen und Ärzte gestiegen, während die Zahl der Pflegekräfte konstant geblieben sei. "Resultierend daraus, dass Ärzte als Umsatzbringer, Pflegekräfte jedoch oft eher als Kostenfaktor betrachtet werden", erklärte Baas. Das sei eine "Fehlentwicklung in Richtung eines profitgetriebenen Krankenhausmanagements".