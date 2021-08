"Da wird dann tief in die Symbolkiste der DDR gegriffen, um der Kritik Relevanz zu verleihen", berichtet Kaminsky. "Das ist natürlich eine gute Möglichkeit für uns zu sagen: Ja, dann lasst uns darüber reden: Wie war es in der DDR? Wie ist es heute und was sind die Unterschiede?" Insgesamt sei das eine Sisyphusarbeit, sagt Kaminsky: "Aber es ist eine wichtige Aufgabe, zu wissen, woher wir kommen, was die Grundlagen unseres Landes sind."